Carme da Silva pide una planificación energética que respete al territorio

La pontevedresa reclama al gobierno central que se priorice el equilibrio

R. P.

Pontevedra

La pontevedresa Carme da Silva, senadora del BNG, ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica que la actual planificación del sistema eléctrico «responde a los intereses de las grandes empresas energéticas y no al interés general», lo que convierte a Galicia «en un territorio productor de energía para otras zonas del Estado». Y todo ello «sin beneficios y con una inmensa afectación ambiental, social y patrimonial.

Puso como ejemplo el «boom eólico depredador» y reclamó al gobierno central una planificación eléctrica que respete el territorio, tenga en cuenta los efectos acumulativos y priorice el interés de la ciudadanía y el equilibrio territorial.

