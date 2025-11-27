Carme da Silva pide una planificación energética que respete al territorio

La pontevedresa Carme da Silva, senadora del BNG, ha advertido a la ministra para la Transición Ecológica que la actual planificación del sistema eléctrico «responde a los intereses de las grandes empresas energéticas y no al interés general», lo que convierte a Galicia «en un territorio productor de energía para otras zonas del Estado». Y todo ello «sin beneficios y con una inmensa afectación ambiental, social y patrimonial.

Puso como ejemplo el «boom eólico depredador» y reclamó al gobierno central una planificación eléctrica que respete el territorio, tenga en cuenta los efectos acumulativos y priorice el interés de la ciudadanía y el equilibrio territorial.