Los campus de Ourense y Pontevedra se alían a nivel nacional

Representantes de una treintena de universidades españolas participan en Ponferrada en las primeras Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, que tienen como objetivo «generar un espacio de reflexión y diálogo que permita compartir experiencias y buenas prácticas entre responsables de campus no centrales de diferentes instituciones académicas», adelantan.

Las jornadas cuentan con la participación de la vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva María Lantarón, y del vicerrector del campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez, y buscan también contribuir a elaborar una «hoja de ruta» que de visibilidad «al papel, a la contribución y al futuro de estos campus dentro del sistema universitario», según informó la Universidad de León.

Se sentaron las bases para la constitución de una alianza nacional de campus periféricos para reforzar su papel, compartir estrategias y afrontar de manera conjunta los retos que comparten».

Ls representantes de las instituciones académicas profundizaron en cuestiones como «los retos de los campus no centrales, los modelos y las estructuras de gestión, la comunicación dentro de las universidades y las oportunidades en materia de financiamento.