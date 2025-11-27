Los buenos datos confirman la apuesta de Sanxenxo por la desestacionalización

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presidió esta mañana la Mesa de Turismo local, en la que se realizó un balance de la temporada y se repasaron los proyectos estratégicos del municipio.

El concejal de Turismo, Juan Deza desgranó los datos registrados hasta octubre. «Abril y julio presentan subidas continuadas entre el 2,5% y el 10,8%, lo que confirma la desestacionalización con más llegada en primavera y comienzo del verano», apuntó. También arrojan buenas cifras el mes de octubre con un crecimiento del 14,1%, «signo claro de atracción fuera de la temporada alta».

En cuanto a actividades, Sanxenxo mantiene su apuesta por la asistencia a ferias y workshops, y volverá a contar con un stand propio en Fitur, así como los tótems a la entrada del pabellón. También se reforzarán otros recursos turísticos como un nuevo sendero azul desde el Con da Romaíña hasta el Con da Ventureira, así como mejoras continuas en playas con accesos seguros y renovados.

Otro de los puntos que se trataron fue el traslado de la sede administrativa de Turismo para el Pazo de Quintáns en las próximas semanas. El Concello analizará una nueva ubicación para el punto informativo de turismo en Sanxenxo en un lugar más visible y atractivo.

Finalmente, el alcalde expuso proyectos estratégicos para Sanxenxo que redundarán en la actividad económica y turística del municipio como las mejoras del puerto deportivo con un umbráculo de 2.000 m2, un paseo costero que unirá Silgar con Rafael Picó con la renovación de la pasarela de madera de Baltar; el nuevo parking de Portonovo, la rehabilitación de A Telleira o la senda de la Ría de Arousa, entre otros.