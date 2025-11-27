El BNG busca alternativas a la variante de Caldas

Una posible modificación de la futura variante de Caldas, que convertiría el actual trazado en una avenida que funcione como anillo de circunvalación, es el objetivo que se plantea el BNG local en una reunión hoy con sus representantes en las instituciones nacionales, el diputado Néstor Rego y la senadora Carme da Silva.

El plan de los nacionalistas, según el portavoz local, Manuel Fariña, es «recoger el sentir de la ciudadanía de Caldas, plasmado técnicamente en los millares de alegaciones a la propuesta del Ministerio», así como intentar «forzar un acuerdo de retirada de la propuesta estatal» para lo que consideran como un «navajazo al territorio» que no solucionaría los problemas de conectividad y movilidad existentes.

Por ello, buscarán concretar en Madrid medidas para «presionar» al gobierno central y que rectifique en sus pretensiones iniciales.