La cuenta atrás para empezar el mes más navideño del año está en marcha. Es el mes de la ilusión y de la magia, en el que los elfos prestan especial atención al comportamiento de los más pequeños. Un mes cargado de recuerdos, añoranza y de mucha alegría, por lo que las actividades que se realizan durante este periodo tenían que ir acordes con este espíritu navideño, y así es. El Concello de Pontevedra ha presentado ya una programación de actos especiales para estas «fechas entrañables», tal y como indica el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, quien asegura que «va a ser una Navidad muy elegante y divertida para todos los pontevedreses y las pontevedresas».

El tobogán en proceso. / Rafa Vázquez

Este mágico «programa accesible, abierto y descentralizado», que dará comienzo el próximo viernes 5 de diciembre, abarca distintas actividades para todas las edades, que van desde las tradicionales citas que nunca pueden faltar en estas fechas hasta novedades únicas. Entre estas incorporaciones se encuentran la recepción por primera vez en mucho años a los Reyes Magos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, la actuación gratuita de Os Bolechas en el Teatro Principal el 30 de diciembre o la representación de ballet «O Quebranoces» en el Pazo da Cultura el 9 de enero.

Construcción de la pista de hielo en Montero Ríos. | Rafa Vázquez

De esta manera, la avenida Montero Ríos se vuelve a convertir en un espacio de diversión, ya que es el lugar donde estará instalada la pista de hielo. Por su parte, la Praza da Ferrería alberga un año más el poblado de figuras navideñas. Además, en la Praza de España habrá un gran tobogán donde poder pasar un buen rato. De hecho, estos días se está trabajando para que esté todo listo el día de la gran inauguración. No obstante, el mercado de abastos y los distintos locales sociales aque se encuentran en el Concello, también adquieren relevancia, ya que acogerán las «actividades descentralizadas».

Por último, la programación se cierra el día 5 de enero, cuando la magia de la Navidad recaerá sobre la ciudad de Pontevedra en una de las noches más especiales, la de los Reyes Magos. La cabalgata será a las 18 horas.

Además, la ciudadanía pontevedresa podrá participar en el programa (en)Volve, colaborando para que los niños y niñas de Pontevedra en situación o riesgo de exclusión social no se queden sin ningún regalo de Navidad.

Un guiño al comercio local

Con el fin de apoyar a los negocios locales y «que sea una Navidad responsable, hacemos un llamamiento a todos los pontevedreses y pontevedresas para que tengan en cuenta el comercio de proximidad» a la hora de realizar sus compras navideñas. De la misma forma que se ha desarrollado en ediciones pasadas, para impulsar esta iniciativa, el acceso a la mayor parte de las actividades requiere la disposición de un ticket de compra en alguno de los establecimientos de la ciudad, contribuyendo a su actividad económica. «Vale cualquier tipo de ticket, como el de una barra de pan para ir a las actividades», declara Lores. «Esto repercute positivamente en la economía de la ciudad», añade el regidor.

El encendido de las luces navideñas será el viernes 5

El Concello de Pontevedra le dará oficialmente la bienvenida a la Navidad el próximo viernes 5, cuando el alumbrado navideño de la ciudad brillará por primera vez en este diciembre. El acto será a las 19 horas en la Praza de España y contará con la presencia de los miembros de la Banda de Música y del Conservatorio de Música de Pontevedra, así como los pasacalles Ritmos da Vía Láctea, con el fin de darle un buen recibimiento musical a la Navidad desde el corazón de la ciudad. Además, según señala el alcalde, este año «se mejora la iluminación» con respecto a ediciones pasadas. A su vez, también se incorporarán nuevas figuras de luces tridimensionales que lucirán en la ciudad con el objetivo de incrementar el atractivo visual e incorporar nuevos adornos a esta decoración festiva, pero siempre siendo «responsábeis» con el medio ambiente.