Casi 5,5 millones en la mayor operación de asfaltados de la red viaria municipal

El Concello tiene en marcha la mayor operación de asfaltados en su red viaria. Este jueves aprobó la licitación de un contrato de casi 5,5 millones para renovar el firme en 19.000 metros cuadrados, repartidos en cuatro zonas: Zona Urbana Centro 49.977,3 m² de actuación, con una inversión de 1.374.393 euros; Zona Urbana Exterior/Barrios : 46.663,7 m² por 1.373.452 euros; Parques Empresariales: 43.806,3 m² y 1.372.605 euros; y Parroquias : 50.857,2 m² de actuación, con una inversión de 1.374.081 euros.

Este contrato, incluido en la modificación de crédito pactada entre el BNG y el PSOE, inicia ya su proceso de licitación. Una vez adjudicado, el plazo de ejecución estipulado es de cuatro meses y medio.

La junta de gobierno también acordó licitar los trabajos para crear una conexión peatonal y ciclista entre la Xunquera da Gándara (las marismas de Alba) con el parque forestal de A Tomba, en Campañó. Se trata de una actuación compleja ya que la senda deba salvar la autopista o la carretera PO-531 entre la ciudad y Vilagarcía y el presupuesto es de 178.500 euros.

Forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Pontevedra, cuyos fondos europeos se concedieron en diciembre de 2021, pero cuatro años después, ninguna de las nueve actuaciones se ha iniciado. El programa inicial incluía otras iniciativas administrativas y de promoción turística de menor entidad, pero en los dos años transcurridos desde la adjudicación de los fondos, no se habían dado en firme para su desarrollo. En este mismo apartado, se encarga un Observatorio Turístico para analizar las características del destino local.

Un nuevo edificio de 132 viviendas para completar la zona de Tafisa

El gobierno local otorgó licencia urbanística a la promotora Metrovacesa para ejecutar un nuevo edificio residencial en los terrenos de la antigua Tafisa. Se trata de un inmueble en forma de U de bajo, seis plantas y aprovechamiento bajo cubierta, que albergará 132 viviendas y 237 garajes, con la particularidad de que parte de esos espacios se albergarán en el bajo, un emplazamiento hasta ahora poco habitual para esos usos.Se levantará en una parcela de casi tres mil metros cuadrados y según las previsiones municipales esta promoción «prácticamente completará» la urbanización de Tafisa. El presupuesto oficial de esta obra se acerca a los 11,3 millones de euros, de iniciativa privada.Por último, el Concello ampliará su parque móvil por más de 100.000 euros con la compra de un turismo y dos furgonetas, para los servicios de Cementerios y Deportes.