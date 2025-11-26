Viascón recupera el homenaje a Ricardo Portela
REDACCIÓN
El Concello de Cerdedo-Cotobade recuperará este año su tradicional homenaje a Ricardo Portela, una de las figuras más influyentes de la música tradicional gallega. Tras un año sin celebrarse, ya que en 2024 no se organizó, será la agrupación Os Abrentes de Cerdedo la encargada de tomar la iniciativa para devolver continuidad a esta cita cultural de referencia.
Las Jornadas de Homenaje a Ricardo Portela 2025 tendrán lugar el sábado, con la intención de consolidar un nuevo modelo organizativo: cada año, una agrupación musical del municipio asumirá la responsabilidad de coordinar el memorial, garantizando su continuidad en el tiempo y reforzando el compromiso comunitario con la preservación del legado del maestro gaitero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- El monasterio más divertido
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Denuncian insultos racistas a una jugadora rival del Marín Futsal