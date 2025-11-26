Viascón recupera el homenaje a Ricardo Portela

El Concello de Cerdedo-Cotobade recuperará este año su tradicional homenaje a Ricardo Portela, una de las figuras más influyentes de la música tradicional gallega. Tras un año sin celebrarse, ya que en 2024 no se organizó, será la agrupación Os Abrentes de Cerdedo la encargada de tomar la iniciativa para devolver continuidad a esta cita cultural de referencia.

Las Jornadas de Homenaje a Ricardo Portela 2025 tendrán lugar el sábado, con la intención de consolidar un nuevo modelo organizativo: cada año, una agrupación musical del municipio asumirá la responsabilidad de coordinar el memorial, garantizando su continuidad en el tiempo y reforzando el compromiso comunitario con la preservación del legado del maestro gaitero.