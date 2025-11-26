Regresan las «Caixas da ilusión» por una Navidad mejor

Los Queimatasas y Moura Teatro organizan la campaña solidaria «Caixas de la ilusión», en beneficio de las familias más vulnerables.

Un año más, las entidades se unen para poner en marcha esta iniciativa que quiere «traer esperanza, apoyo y sonrisas a las familias que más lo precisan del municipio», explican.

Hasta el lunes 15 de diciembre, varios locales colaboradores de todo el municipio acogerán las ya conocidas cajas de ilusión como puntos «donde el vecindario podrá depositar alimentos no perecederos y productos de higiene».

Cada paquete depositado en estas cajas «es un mensaje de apoyo, un recuerdo de que Poio es una comunidad solidaria, viva y comprometida», declaran desde el Concello. Todo lo recaudado será entregado a los Servizos Sociais municipales, que se encargarán de distribuir las donaciones entre las familias más desfavorecidas.

Desde Moura Teatro y Batucada Os Queimatasas invitan a todos los vecinos, comercios, asociaciones y centros educativos a participar.

A través de las redes sociales con el perfil «Poio Colabora» así como de los colectivos organizadores, se ofrecerá información detallada de los establecimientos colaboradores para facilitar las aportaciones vecinales.