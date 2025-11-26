Un reconocimiento a la sostenibilidad

La labor del comité organizador del Triatlón Multisport fue reconocida ayer en el acto de clausura del Plan de Sostenibilidad del World Triathlon Multisport Championships Pontevedra 2025, mediante la certificación internacional ‘Gold’, que representa la máxima distinción de sostenibilidad que el organismo otorga a un campeonato. A este logro se suma el reconocimiento de que «el Multisport 2025 es el primer evento en finalizar la nueva versión de la certificación de sostenibilidad», tal y como indica la Federación Mundial, que lo califica como «un enorme éxito y un mérito extraordinario». Además, la entidad internacional anunció su intención de emplear parte de la documentación y de las acciones implementadas en Pontevedra como ejemplos de mejores prácticas para otras celebraciones deportivas del mundo. De esta forma, se sitúa el trabajo llevado a cabo en la ciudad como referencia para el futuro de la sostenibilidad en el deporte.

Lores plantando un castaño. / FdV

El encuentro tuvo como base la plantación de cien castaños con el fin de compensar las emisiones realizadas durante el evento deportivo. Una acción en la que participó el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y que estaba recogida en el plan ambiental del campeonato, realizada en colaboración con la Comunidade de Montes de Campañó, la Federación Española y la Federación Galega de Triatlón.

Por su parte, el alcalde recuerda que «Pontevedra es una ciudad capaz ya no solo de acoger grandes eventos internacionales deportivos, sino que puede hacerlo de esta manera, apostando por el medio ambiente y con un carácter propio».

Cabe destacar que este plan de sostenibilidad fue diseñado por la empresa pontevedresa Equilátero DSC. En el escrito se establecían ciertos indicadores, entre los que se encontraban el 74% de separación y desvío de residuos; la eliminación de 65.000 botellas de plástico, gracias al uso de envases reutilizables y fuentes adicionales evitando más de 617 kilos de plástico; la reutilización de cerca de 4.000 metros cuadrados de moqueta deportiva por federaciones y entidades locales; la implantación de pictogramas y zonas adaptadas para accesibilidad universal; así como la colaboración activa de entidades sociales tales como Juan XXIII, Boa Vida o Cruz Roja.