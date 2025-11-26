El PSOE solicita una reforma del CEIP A Xunqueira 1 por las inundaciones

Los socialistas de Pontevedra registran una iniciativa en la que le exigen a la Consellería de Educación la redacción y su consiguiente inmediata ejecución de un proyecto de prevención de inundaciones en el patio, el pabellón y el comedor del CEIP A Xunqueira 1, uno de los centros escolares más antiguos de la ciudad debido a los recientes acontecimientos de inundaciones que cada vez son más recurrentes.

«Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos que recordarles a los poderes públicos cuál es su trabajo, por qué los padres y madres de un cole tienen que estar llamando a la prensa, colgando en redes sociales las incidencias de su cole para ver si alguien se da por enterado», reivindican desde el Anpa del centro escolar.

Por ello, en esta propuesta impulsada por el portavoz municipal del partido, Iván Puentes, junto con el concejal Manuel Fariña, se insta a la Xunta a elaborar y financiar una reforma integral que aporte una solución a las múltiples deficiencias estructurales que presenta este colegio. Además, Puentes opina que la actuación «deberá estar consensuada con la comunidad educativa, en particular con el Anpa y la dirección del colegio».

Según el líder del PSOE, «las inundaciones fueron recurrentes desde la construcción del dique que dio paso al relleno de la Xunqueira, sobre todo en aquellos momentos en los que las fuertes lluvias coinciden con mareas altas». Además, declaró que «en las modificaciones de crédito y en el acuerdo para aprobar el presupuesto de 2025, se incluyó una partida que permitirá solventar una de las deficiencias que provocan las inundaciones en el colegio: poder pasar sin mojar los pies y atravesar con seguridad el patio del centro». Se realizará mediante la construcción de una acera.

CEIP A Xunqueira 2

Por otro lado, el CEIP A Xunqueira 2 también sufre inundaciones en el patio infantil y en el comedor que, entre otras medidas, han provocado el cierre de este espacio, obligando al centro a buscar alternativas para ofrecer este servicio de alimentación a los estudiantes.

Por su parte, Iván Puentes señaló que «lo que procede es ejecutar allí una obra de drenaje del patio», en la que el Concello puede colaborar con la Xunta, «ya que tiene elaborado un plan de actuación desde el mandato anterior».