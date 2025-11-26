El PSOE culpa al gobierno de Telmo Martín de agravar el conflicto de Emerxencias

El Partido Socialista de Galicia de Sanxenxo responsabiliza al Partido Popular de agravar el conflicto con el Servicio de Emerxencias después de que su personal irrumpiera en el Pleno para denunciar sus condiciones laborales, la falta de diálogo y la existencia de problemas tan graves como la presencia de roedores en sus instalaciones.

Los socialistas recuerdan que el Partido Popular votó en contra de su moción para abrir una mesa de negociación, revisar horarios y medios y garantizar la continuidad de dicho servicio de emergencias sin recortes, optando por mantener el conflicto en lugar de buscar una solución.

Consideran inadmisible que un servicio esencial tenga que protestar de esta forma y acusan al gobierno local de meses de dejadez, irresponsabilidad y de ignorar tanto al personal como a la oposición.

El grupo socialista sostiene que Sanxenxo no merece un ejecutivo que permita que los problemas «revienten» en el Pleno y reitera su apoyo total al personal que trabaja en Emergencias, comprometiéndose a impulsar el asunto en todas las instituciones necesarias para asegurar un servicio digno y seguro para la toda la ciudadanía.