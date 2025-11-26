El Pazo de Nadal de Sanxenxo contará con una programación diaria y variada

Bajo una carpa de más de 2.000 metros cuadrados, convertido en el Pazo de Nadal, Sanxenxo disfrutará de una Navidad diferente y con una amplia programación pensada para el disfrute en familia. Al mercadillo navideño, las pistas de hielo y americana, se suma una amplia programación con más de una veintena de actividades diferentes. Música, baile, cuentacuentos, espectáculos y juegos enriquecerán la oferta del Pazo de Nadal desde su inauguración el próximo 5 de diciembre.

Coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño con 345 motivos repartidos por 84 espacios públicos distintos, Os Bolechas y Javi Solla tomarán la Praza dos Barcos. A las 21 horas, se subirán al escenario del Pazo de Nadal las Broken Peach. El 6 de diciembre, de 13 a 14 horas, @deviño llevará a la carpa los cantos de taberna; de 17 a 20 horas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos navideños y a las 19:30 horas, Uxía Lambona e a Banda Molona. El 7 de diciembre, de 17 a 20 horas, juegos de Navidad y a las 19:30 horas, el Mago Teto. El 8 de diciembre, de 17 a 20 horas, juegos de navidad y a las 21 horas, Family Folks.

El Concello también colabora con otras iniciativas que se consolidan en el calendario navideño como el Bosque de Nadal, en Noalla; la Aldea de Navideña en la Praza Pública de Vilalonga o la programación de los hosteleros de la rúa dos Viños, otro de los epicentros festivos. Así como también se mantienen los «Recunchos de Nadal. Unha asociación, unha árbore», una propuesta recibida con éxito por los colectivos y que repite este año. El Concello dona 45 abetos para su decoración colectiva, que se distribuirán en las once ubicaciones por las distintas parroquias.

Finalmente, Sanxenxo volverá a despedir el año con un espectáculo pirotécnico con el que llenará de luces la noche del 31 de diciembre. Será a partir de las 20 horas, cuando desde el puerto de lancen los fuegos artificiales que se han convertido en un motivo más para visitar el municipio. Por la tarde, la playa de Silgar acogerá el Chapuzón Solidario con el que se recaudará fondos para la investigación del cáncer infantil.