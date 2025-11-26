El parque Costa Xiráldez contará con temática de la cultura costera

El Concello de Poio anuncia que ya está abierto el proceso de licitación para la reforma del parque Costa Xiráldez, en Lourido, que contará con una nueva temática inspirada en el mar.

Esta actuación permitirá renovar por completo el área infantil, incorporando una temática inspirada en la identidad costera del municipio, creando un espacio de juego «seguro, accesible, atractivo e inclusivo», adelantan desde el Concello.

Las empresas interesadas en llevar a cabo las obras disponen de quince días naturales desde la publicación en el perfil del contratante para presentar sus propuestas. El parque acogerá, entre otras , una torre con juegos integrados, un trampolín, columpios, un circuito de aventuras y otros juegos adaptados la diferentes edades.