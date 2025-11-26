A Lama aprueba un «histórico» presupuesto para 2026

El pleno de la Corporación municipal de A Lama aprobó, con los votos a favor del PPdeG, la abstención del PSOE y el voto en contra de IPR, los presupuestos municipales para 2026, que alcanzarán la cifra histórica de 1.828.400 euros y que suponen un incremento de un 3% con respecto al vigente de 2025. Según explicó el alcalde, el equipo de gobierno gestionó en lo que va de año 4,5 millones de euros, una cifra récord que casi triplica el presupuesto inicial.

Carrera destacó que se mantiene el equilibrio presupuestario, la regla de gasto y la eficiencia de las cuentas del Concello, manteniendo con solvencia los servicios públicos municipales y pagando a los proveedores en una media de 9,5 días una vez presentada la factura. También anunció que se han disminuido en más de 66.000 euros los créditos operativos del Concello y que se reducirá la carga financiera para 2026 al 2,67%.

El alcalde señaló que los presupuestos eran «una herramienta viva, que sabemos de dónde partimos, pero no renunciamos a incrementar la inversión y los servicios para la vecindad todo cuanto podamos gracias a las gestiones que hacemos y al tiempo que dedicamos para conseguir todo lo que conseguimos, llamando a todas las puertas y presentando proyectos sin olvidar el trato personal con nuestros vecinos».

La alcaldía anuncia que la feria se hará los viernes y no los domingos

El alcalde del Ayuntamiento de A Lama, David Carrera, sometió a consideración de los concejales presentes en el pleno de la Corporación municipal las conversaciones y negociaciones mantenidas durante los últimos meses con los vendedores ambulantes, con el objetivo de potenciar la Feria de A Lama mediante incentivos que favorezcan la dinamización económica del municipio.En el marco de estas conversaciones con los principales representantes de los comerciantes ambulantes, se planteó la posibilidad de modificar los días de celebración, trasladándolos del último domingo de cada mes al cuarto viernes de cada mes, con el fin de probar, entre todos, si un nuevo día podría incrementar la afluencia de público y con ello el éxito del evento.La primera feria bajo este nuevo calendario se celebrará este mismo viernes.