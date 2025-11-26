Hombres G encabeza las nuevas confirmaciones del PortAmérica 2026

El PortAmérica sigue desvelando sorpresas para su decimocuarta edición. Tras el anuncio de grandes grupos gallegos como The Rapants y bandas nacionales como Sanguijuelas del Guadiana, la organización reveló nuevos artistas para el festival que tendrá como fechas el 9, 10 y 11 de julio de 2026.

El icónico grupo de pop y rock español con más de cuarenta años de trayectoria, giras internacionales y un repertorio convertido en patrimonio emocional de varias generaciones actuará este verano en Portas. Una cita obligatoria para todos sus seguidores, ya que será su única actuación en toda la provincia de Pontevedra. El concierto se incluye dentro de la gira «Los Mejores Años de Nuestra Vida»

Junto a la confirmación del histórico grupo madrileño, la organización del evento reconoció la presencia de la banda murciana, M-Clan, y la artista, Alba Reche.