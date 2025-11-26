Las familias critican la gestión del bullying en el IES de Poio

Hace tres semanas, el equipo directivo del IES de Poio activó el protocolo de bullying en el centro y puso en marcha el procedimiento corrector, además de las pertinentes medidas de protección a la víctima.

Sin embargo, después de estos veinte días, las familias del resto de alumnos convocaron una manifestación durante la mañana de ayer en frente del instituto para «protestar contra la gestión que está realizando la directiva del centro con este caso», explica Soledad Vence, encargada de organizar la protesta.

Subrayan que están «totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado con el protocolo» y esperan y acatan «el trabajo y la decisión que tomen los jueces encargados del caso».

No obstante, reclaman «un trato en las mismas condiciones para el resto del alumnado de la clase involucrada». Vence confirma que hay varios adolescentes que «están recibiendo tratamientos médicos, dos están yendo al psicólogo y otro tuvo que acudir al hospital de urgencia» ante la situación de «incertidumbre» que están viviendo en el centro.

Cuenta que «desde la Seguridad Social nos dicen que el instituto es el que se tiene que hacer cargo de la salud de los alumnos, muchos no se pueden permitir ir a terapia por su cuenta».

Por ello, remarca que «en ningún momento nos manifestamos contra la decisión tomada contra los investigados»; solo reclaman «una mejor y equivalente gestión del IES de Poio con el resto de alumnos» que también están sufriendo «el mal ambiente de las clases».