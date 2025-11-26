La Diputación abre las puertas de la provincia a empresarios argentinos

Con motivo del viaje a Buenos Aires por la cesión del cuadro de Castelao ‘A derradeira lección do mestre’, que será expuesto por primera vez en la historia en el Museo de Pontevedra, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, aprovechó para destaca las oportunidades de crecimiento económico para la provincia. De esta forma, López abrió la colaboración entre el sector público y privado de Pontevedra y Uruguay.

Lo hizo en un encuentro con José Costa, el presidente del Club de Ejecutivos de Uruguay, una entidad hermandada con el Círculo de Empresarios de Vigo, en el que el mandatario provincial reconoció la estrecha relación que existe entre la emigración gallega y el sector empresarial de este país, potencia de las economías de la provincia y de Montevideo gracias al intercambio entre los dos territorios o a las oportunidades de crecimiento que abre la colaboración entre el sector público y privado de ambos dos territorios.

«Este viaje institucional de la Diputación de Pontevedra a Montevideo que realizamos para estrechar los lazos que unen a los gallegos de aquí y de allí no tendría el mismo sentido sin este encuentro», admitió el mandatario provincial en el encuentro con Costa, donde también estuvieron presentes el vicepresidente Rafa Domínguez y el diputado Jorge Cubela.

En la sede de este colectivo, López remarcó el compromiso de la Diputación con el tejido empresarial, al que apoya a través de diversos planes y programas «que supondrán una inyección de 128 millones de euros en la economía de la provincia el próximo año 2026».

El turismo es una de las áreas en las que el intercambio entre ambos territorios se considera que ofrece múltiples oportunidades. «Las puertas de las Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra y de Galicia están abiertas para todo aquel que quiera sumar, aportar y crecer. En la Diputación, con las limitaciones de sus competencias, encontraréis un socio leal en uno amplio abanico de sectores», invitó Luis López al representante de los empresarios del Uruguay a estudiar vías de inversión en las Rías Baixas.

Difusión de la cultura

El presidente de la Diputación también ensalzó el compromiso por la protección y difusión de la cultura gallega en Argentina que realizan a diario los integrantes de entidades como el Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires. Así lo comunicó en una nueva reunión con representantes del colectivo gallego.

«Este encuentro entre hermanos que con la emigración ampliaron sus parroquias y aldeas hasta el otro lado del Atlántico no es más que la celebración de lo que nos une», afirmó López en la reunión en la que puso en valor la determinante aportación de la comunidad pontevedresa de Argentina al crecimiento tanto de la provincia como del conjunto de Galicia.