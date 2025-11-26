Compró una barra de café de tres euros y se llevó un premio de 500

Como cada noviembre, la Asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de Pontevedra (Aempe) lanza su popular campaña «O teu Nadal, a nosa vida», con el objetivo de promover las compras en el comercio local durante la semana del Black Friday.

Comprando en los comercios seleccionados por la asociación, los clientes recibirán tickets para participar en el sorteo de 87 premios, repartidos durante toda la semana.

Algunos clientes se adelantan en A Moda Dabaixo. | Gustavo Santos

Incluyen 71 vales de compra por valor de 50 euros, diez de 100 y tres de 150. Además, el gran premio de la campaña consta de tres vales de gran valor: uno de 200 euros y otros tantos de 300 y 500.

«Entregamos tickets con cualquier compra, antes con los videojuegos vendíamos más, pero bueno, cuanto más gastes, más te llevas», explica José Benito Domínguez, responsable de Euronics Mardy.

Sobre el Black Friday, los comercios locales muestran división de opiniones. Rosa Díaz, de A Moda Dabaixo, cuenta que «ahora nos preguntan si hay Black Friday y le decimos que no, que eso son cosas americanas», aunque reconoce que, a sus clientes habituales, les suele hacer «algún detallito».

Desde la otra perspectiva, Domínguez confiesa que la celebración de este día «ha transformado la venta», asegurando que, en los dos últimos años, «nuestro mejor mes fue noviembre» a causa de las ventas impulsadas por los descuentos realizados el último viernes del undécimo mes del año.

De hecho, añade que «ahora diciembre, a veces, no es ni el segundo mejor mes en cuanto a facturación», justificando que muchos aprovechan el Black Friday para hacer todas sus compras navideñas.

Joyería Ferse también participa en la campaña. | Gustavo Santos

En contraposición, desde A Moda Dabaixo afrontan la recta final de la semana «con cara de póker, porque la gente exige mucho hoy en día».

Lamentan que «estamos a principio de campaña, como empecemos a rebajar ahora y luego en enero también, no le ganamos nada», por lo que optan por mantener los costes de un producto «de calidad» y, en consecuencia, de un precio «elevado».

Una campaña consolidada

«Llevamos desde el principio participando, hace unos diez años, y notamos que es una buena campaña», dicen desde Euronics Mardy sobre la iniciativa «O teu Nadal, a nosa vida».

Como propuesta de mejora, Rosa Díaz plantea «adaptarlo también para los que no tienen ordenador o no están tan hechos a las nuevas tecnologías», optando, por ejemplo, por el formato clásico de «un formulario con los nombres y los teléfonos».

Y es que, en su establecimiento, acostumbra a comprar «personas mayores que no acaban de entender muy bien cómo funciona el sistema del sorteo».

Domínguez explica que, a pesar de ser una campaña reconocida entre los vecinos pontevedreses, «siempre llega algún cliente que la descubre por primera vez». Confiesa que «a mí todavía me extraña porque la hacemos todos los años» y aprovecha para sacar pecho garantizando que «nuestra tienda siempre da premios».

Como anécdota, el responsable de Euronics Mardy recuerda cuando hace unos años uno de los clientes del día «se llevó un ticket por la compra de una barra de café en cápsulas de tres euros y le tocó el premio más importante de toda la campaña», por lo que anima a todos los ciudadanos a apoyar el comercio local y quién sabe si les puede sonreír la suerte justo antes de Navidad.