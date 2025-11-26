César Mosquera propondrá a la DGT suavizar la normativa de los badenes

El concejal de Infraestructuras de Pontevedra, César Mosquera, pondrá rumbo mañana a Badajoz para participar en el VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad vial y la Movilidad Sostenible de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde propondrá un cambio de la normativa de los «lombos» o pasos sobreelevados a nivel estatal.

Según indica el concejal, abrirá un debate en cuanto sea posible con las autoridades competentes sobre esta solicitud, ya sea en la mesa redonda en la que participa, denominada «Compartir es vivir: el reto de convivir en el espacio urbano», o incluso en los pasillos. El motivo es que Mosquera no está de acuerdo con las características que se recogen en la normativa estatal a manos del Ministerio de Fomento sobre cómo deben ser construidos estos pasos de peatones, defendiendo que se trata de «un problema ya superado en Pontevedra, pero en su momento fue bastante polémico».

A pesar de que estas medidas son solo de aplicación a la red de carreteras del Estado, «se están aplicando por analogía en otras administraciones, creando un problema serio».

Según fuentes municipales, en el caso de la ciudad de Pontevedra se lleva aplicando una normativa propia desde el 2011, en la que los lombos son más suaves, con cinco metros de largo y «una pendiente del 6%, en lugar del 10%» estipulado por el Ministerio.

Estas características definidas por el Ministerio de Fomento afectan especialmente a los vehículos largos, pues Mosquera defiende que «una pendiente del 10% y una longitud máxima de cuatro metros, por ejemplo, para los autobuses es terrorífico», al igual que sucede con las ambulancias.

Una posible mejora en el acceso a Castro Senín

El Concello y la Diputación de Pontevedra retoman el proyecto de mejorar el acceso a Castro Senín mediante la construcción de un nuevo vial, según indica el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, quien consideró que era necesario. Por ello, ambas entidades continuarán con las gestiones con el objetivo que la iniciativa salga del papel y se haga realidad. No se trata de una idea reciente, sino que este acceso lleva años valorándose para mejorar la conexión deficiente con la base de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil. Tal y como explicó Mosquera, la Diputación tiene el proyecto avanzado y trabajado. La carretera se plantea mediante un nuevo trazado de unos 600 metros de longitud y no afectaría a las viviendas ni a las edificaciones ya existentes, sino que se construiría atravesando terreno rústico. De esta manera, la propuesta enlaza la nueva carretera perimetral de Montecelo con Castro Senín partiendo de una glorieta creada en dicha vía perimetral. Teniendo en cuenta las estimaciones del concejal de Infraestructuras, la obra supondría un coste de un millón y medio de euros, aproximadamente.