La casa consistorial de Pontevedra, Premio de Rehabilitación de Galicia 2025

Lo han vuelto a conseguir: los arquitectos pontevedreses María Gracia Amandi y Jorge de Uña, del estudio Uña+Amandi, suman un nuevo premio a su trayectoria laboral.

En este caso ha sido por la restauración de la casa consistorial de Pontevedra, el histórico palacete proyectado por el arquitecto Alejandro Sesmero en el siglo XIX.

La pareja de pontevedreses recibió el Premio de Rehabilitación de Galicia 2025 este miércoles en Santiago de Compostela, en una gala presidida por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que agradeció el trabajo de todos aquellos profesionales «que tanto han aportado al progreso de Galicia».

En el caso de Uña+Amandi, han sido reconocidos en la categoría de Rehabilitación. «Se trata de una intervención de calidad que realza la belleza del edificio y permite prestar un mejor servicios a los empleados municipales y a la ciudadanía», según detalló Allegue.

No es el primer premio que recibe este acertado trabajo, ya que la pasada primavera estos arquitectos también recogieron un accésit del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), en la categoría «Obras de Rehabilitación Patrimonial y Restauración» por la respuesta a las demandas contemporáneas de un edificio de uno de los grandes arquitectos de Pontevedra del siglo XIX, Alejandro Sesmero, «sin afectar a sus principales valores tectónicos y espaciales», según el jurado.

Hace un año que el histórico inmueble obra del arquitecto Alejandro Rodríguez Sesmero, que nació para ser la casa consistorial de Pontevedra a finales del siglo XIX, reabrió sus puertas tras 13 años cerrado al público por cuestiones de seguridad. Desde entonces ya ha acogido numerosos actos oficiales, así como los plenos.