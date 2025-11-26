Carracedo acoge un documental de la memoria de las mujeres

La asociación cultural Carracedo Fala organiza el próximo domingo la primera sesión de su Cinema Fórum. Será a partir de las 17.30 horas en el centro social de O Gorgullón y con la proyección del documental «Eu tamén necesito amar», del director Antonio Caeiro.

La pieza audiovisual trata sobre la vida de las mujeres durante el franquismo con relatos en primera persona. Tras la proyección, con entrada gratuito hasta completar aforo, organizan una charla-coloquio con el director, con café y palomitas para los asistentes.

Desde la asociación de Caldas señalan que «este tipo de eventos son esenciales para dar a conocer al vecindario como vivían las mujeres de hace décadas, que las nuevas generaciones puedan saber de esta parte de nuestra historia y que las más veteranas la recuerden».

Además, ponen en valor la importancia de «descentralizar los actos culturales, llevarlos también a las parroquias del rural, en las que el vecindario está deseosa de que sus centros sociales estén vivos. Pensamos que no todo se puede hacer solo en el centro de los municipios».

El director, Antonio Caeiro, fue galardonado en el Festival de Cine de Ourense en la categoría de «Mellor director».