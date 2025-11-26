La BTT Camiños de Barro se celebrará el 14 de diciembre

El Concello de Barro presentó la III BTT Camiños de Barro, que se celebra el próximo 14 de diciembre. Se trata de un evento que «se consolida como el mayor acontecimiento deportivo del municipio, con la previsión de 500 ciclistas inscritos», anuncian desde la organización. La prueba está organizada por el Concello con la colaboración del Club Ciclista Ribadumia, de la Federación Gallega de Ciclismo y de las comunidades de montes de Barro, A Portela y Perdecanai.

Este año llega con un recorrido prácticamente nuevo a lo largo de 50 kilómetros, diseñado para que los participantes descubran nuevos rincones del ayuntamiento.

La prueba contará con tramos cronometrados, que permitirán a los ciclistas medir sus tiempos a lo largo de un trazado pensado para disfrutar y desafiarse personalmente.