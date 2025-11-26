La BTT Camiños de Barro se celebrará el 14 de diciembre
Desde el Concello prevén que el evento ciclista reúna cerca de medio millar de deportistas
H.D.
El Concello de Barro presentó la III BTT Camiños de Barro, que se celebra el próximo 14 de diciembre. Se trata de un evento que «se consolida como el mayor acontecimiento deportivo del municipio, con la previsión de 500 ciclistas inscritos», anuncian desde la organización. La prueba está organizada por el Concello con la colaboración del Club Ciclista Ribadumia, de la Federación Gallega de Ciclismo y de las comunidades de montes de Barro, A Portela y Perdecanai.
Este año llega con un recorrido prácticamente nuevo a lo largo de 50 kilómetros, diseñado para que los participantes descubran nuevos rincones del ayuntamiento.
La prueba contará con tramos cronometrados, que permitirán a los ciclistas medir sus tiempos a lo largo de un trazado pensado para disfrutar y desafiarse personalmente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- Un bebé herido leve y diez implicados en un accidente entre cuatro coches en Caldas
- «Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»
- El monasterio más divertido
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Denuncian insultos racistas a una jugadora rival del Marín Futsal