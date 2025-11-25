Vilaboa convoca su concurso de decoración de calles y plazas
REDACCIÓN
Vilaboa
Vilaboa lanza una nueva edición del Concurso de Decoración de Nadal, el II Memorial Gonzalo Gondar, que busca fomentar un ambiente festivo basado en la cooperación, la creatividad y el uso de materiales reciclados. La participación es individual y está abierta a todas las personas residentes en Vilaboa Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 15 de diciembre.
