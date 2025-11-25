Vilaboa convoca su concurso de decoración de calles y plazas

Vilaboa lanza una nueva edición del Concurso de Decoración de Nadal, el II Memorial Gonzalo Gondar, que busca fomentar un ambiente festivo basado en la cooperación, la creatividad y el uso de materiales reciclados. La participación es individual y está abierta a todas las personas residentes en Vilaboa Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 15 de diciembre.