Así se ubican los ocho nuevos contenedores de aceite usado

El Concello de Pontevedra impulsa el nuevo modelo de gestión de residuos con el arranque de la instalación de los ocho primeros contenedores de recogida de aceite doméstico ya utilizado, repartidos por varios lugares del ámbito urbano.

Esta implantación forma parte de la renovación integral de los servicios de gestión de residuos y prevé la colocación de un total de 32 unidades repartidas entre el núcleo de la ciudad y las parroquias.

Los ocho primeros colectores que se instalaron fueron definidos para las islas de contenedores en localizaciones estratégicas de la ciudad.

La distribución definitiva es en las siguientes ubicaciones: A Parda (Virxinia Pereira Renda, 8), Eduardo Pondal (próxima a Uxío Novoneyra), O Gorgullón (plaza de Ponte Bolera), Campolongo (María Victoria Moreno, 7), Lérez (Médico Ballina, 15), Joaquín Costa (intersección con José Casal), Monte Porreiro (Alemania, 32) y, por último, el ubicado en la avenida de Vigo, número 55.

Estos nuevos puntos de recogida complementan a los dos contenedores que ya fueron instalados previamente en el Mercado de Abastos, junto a los también colocados con anaterioridad en las parroquias del rural.