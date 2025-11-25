«Son 1.930 casos activos en la provincia y hay víctimas con más de un agresor»

La labor cotidiana de María José Rodríguez encarna el espíritu del 25-N. Su figura representa gran parte del trabajo que hay detrás de las denuncias por violencia de género, así como de las campañas de prevención y concienciación.

¿Cuántos casos activos existen actualmente en Pontevedra?

A día de hoy tenemos 1.930 casos activos en la provincia de Pontevedra. Víctimas serían 1.880. La discrepancia de números viene porque hay víctimas que tienen más de un agresor, entonces pueden tener más de un caso activo.

¿Qué perfil suele presentar un maltratador?

Los estudios siempre dicen que los maltratadores tienen un perfil narcisista, que son autoritarios y que tienden a someter a la víctima para suplir sus propias carencias. Muchas veces, a través de esos sometimientos, se ponen por encima de otra persona, anulándola.

Rodríguez en la Subdelegación. / Rafa Vázquez

¿Cuál es el tipo de violencia más habitual?

Quizás haya de todo. La violencia física nunca viene aislada, siempre viene precedida de esa violencia psicológica que tal vez llega un momento en que culmina en violencia física.

¿Se observa una mayor incidencia en los núcleos urbanos o en el rural?

Tal vez en los núcleos urbanos. En mayor población, porcentualmente hay más incidencia. Además, la mujer rural lo tiene más difícil para llegar a esos recursos.

En cuanto a la evolución anual, ¿tienden a aumentar los casos?

Los casos tienden a aumentar y lo consideramos como algo muy positivo, porque hacemos aflorar a lo mejor situaciones que estaban ocultas, que no se denunciaban. También creo que las campañas de prevención, de sensibilización y la educación hacen que la gente se atreva a denunciar incluso conductas que no son las más graves. Conductas que a lo mejor antes se toleraban y hoy no se consienten.

¿Cuáles son las últimas campañas de prevención?

Estamos presentando una iniciativa sobre unas campañas que les encargamos a los alumnos del Máster en Dirección de Arte Publicitaria de la Universidad de Vigo dirigidas a la mujer migrante. Nos sorprendimos porque nos presentaron cinco campañas realmente muy buenas y potentes. Decidimos involucrar a cinco ayuntamientos de la provincia para que escogieran una de ellas y la llevasen a cabo.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Pontevedra. / Rafa Vázquez

Ha participado en una iniciativa en la que las farmacias se constituían como Punto Violeta.

Sí. Hicimos una primera jornada de formación a nivel provincial y presentamos el protocolo de cómo debe actuar el farmacéutico en estos casos. Ahora estamos ya con la segunda fase, con la formación comarcal. Estamos muy contentos con la acogida y la implicación.

¿Qué mensaje le transmitiría a una mujer que no denuncia por miedo?

Que llame al 016 o que acuda a un Centro de Información a la Mujer. No tiene por qué ir al del municipio en el que está empadronada, puede acudir a otro si le echa para atrás que la vayan a conocer. El 016 lo mismo, son servicios anónimos con asistencia jurídica y psicológica, que es muy importante. Si siente que hay un peligro real para su vida, debe llamar al 091 o 062.

«Esto es un problema social»

Cuando se produce cualquier tipo de agresión, no solo le compete a la víctima denunciarla, sino que los testigos, si los hubiere, tienen el deber de hacerlo.¿Cómo es el protocolo de actuación cuando una víctima llama al 016?El teléfono 016 presta asistencia jurídica y psicológica a una víctima desde el anonimato, no tiene ni por qué dar su nombre. Es el mismo protocolo que llevan los Centros de Información a la Mujer. Aconsejamos que el primer paso sea asesorarse y recibir asistencia psicológica para que la víctima tome una decisión consciente y reflexiva. Si quiere presentar denuncia, que lo haga segura, sabiendo cuáles son las fases del procedimiento porque es duro. Ese sería tal vez el modo idóneo, pero en otras ocasiones hay un riesgo para la vida, para la integridad. Ahí la denuncia tiene que ser automática, de la víctima o de quien presencie esas situaciones llamando siempre inmediatamente al 062 o al 091, Guardia Civil o Policía Nacional.¿Qué pasa cuando soy testigo de una agresión y denuncio?Si la situación se está produciendo todavía, el cuerpo que sea envía una dotación en el momento. A veces, incluso habiéndose producido una agresión hace dos minutos, la víctima la niega. Como testigos, tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto porque es un delito público. Entonces, aunque la víctima no denuncie, la policía va a proceder de oficio. Por eso es importante grabar, porque el vídeo sirve de prueba, incluso si la víctima al día siguiente lo niega . Tenemos muchas víctimas en VioGén que nunca han presentado denuncia, sino que las actuaciones se han hecho siempre de oficio. Es importante que seamos conscientes de que esto es un problema social y que no podemos quedarnos al margen, no podemos permanecer pasivos, sino que si presenciamos algún tipo de situación, hay que alertar a fuerzas y cuerpos de seguridad y ofrecer nuestro testimonio. VioGén es el sistema que sigue estos casos.Sí, es un sistema integral donde se da de alta y se realiza el seguimiento de casos relacionados con violencia de género. A través del sistema se hace una valoración policial del nivel de riesgo, conforme al que se establecen unas medidas policiales.