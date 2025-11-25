Ramallo revisa el entorno de la dársena portuaria

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, visitó ayer con los responsables de la empresa el estado de los trabajos de reforma del entorno de la dársena portuaria, donde ya se procederá al hormigonado y a colocar de unos grandes parterres, con vegetación.

«Este proyecto es una de nuestras apuestas firmes por la recuperación de toda la zona que conecta la Plaza de España con el Paseo Alcalde Blanco», explicó la alcaldesa, que recordó que antes de actuar en ella, «la lámina de agua presentaba un estado descuidado, con la presencia de neumáticos, fondeos, amarres y restos de obra, como cascotes, ladrillos y bloques de construcción. Ahora ya es evidente a limpieza del agua y del fondo y toca seguir con la integración del entorno para que sea agradable». La obra se financia con fondos del Plan de Sostibilidade Turística.