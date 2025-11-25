El proyecto del nuevo centro de salud de Barro está en fase de redacción

El Consello de la Xunta informó ayer de que el nuevo centro de Atención Primaria para el municipio de Barro se encuentra en fase de redacción.

El presidente, Alfonso Rueda, indicó que el Consello había dado el visto bueno a case 60 millones de euros para la construcción y reforma de centros de salud en toda la comunidad autónoma para el próximo año.

En el caso del distrito de O Salnés, el nuevo centro de salud de Vilagarcía de Arousa supondrá, según el gobierno autonómico, una inversión de 17,8 millones de euros.

Asimismo, el de Moaña contará con 8,3 millones de euros. En la provincia también está previsto licitar los proyectos de los centros de salud de Soutomaior, Mos y Ponteareas.