Un procesión de imágenes y velas precederá al inicio del Año Jubilar

Dos conferencias esta misma semana sobre el voto de Pontevedra a santa Catalina y el beato Daniel y los mártires del Carmelo servirán de preludio al ciclo de actos con los que la unidad pastoral Pontevedra Norte festejará el arranque del Año Jubilar.

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, presidirá el próximo día 8 una celebración interparroquial que tendrá lugar en la iglesia de San José. Ésta será escenario a partir de las 18 horas del rezo del Rosario, que dará paso una hora más tarde a la misa solemne, tras las que se celebrará una procesión con imágenes y velas hasta la basílica.

Veinticuatro horas después la basílica de Santa María será escenario de la ceremonia de apertura. Ésta dará comienzo a las 18,30 horas y se completará con una misa de fiesta a las 20 horas con la que se celebrará el arranque del Año Jubilar que conmemora el centenario de las apariciones de la Virgen y el Niño Jesús a sor Lucía.

La Casa del Inmaculado Corazón de María (antes Santuario de las Apariciones) en la que se produjeron estas visiones y que se prevé que reciba a cientos de peregrinos durante el Año Jubilar no será escenario de la ceremonia de apertura por su limitado aforo en comparación con la basílica.

En paralelo, el próximo día 1 arrancarán las celebraciones penitenciales en seis templos de la unidad pastoral, la basílica de Santa María y las iglesias del Divino Salvador de Poio, Bo Pastor de Monte Porreiro, Santiago Peregrino de O Burgo, Santa María de Mourente y San Bartolomé. Estos oficios se sucederán hasta el día 17.

El próximo día 3 el Centro Newman de la parroquia de Virgen del Camino será escenario a partir de las 20 horas de la conferencia «El jubileo de la esperanza» que impartirá Alfonso Novo Cid-Fuentes.

Se celebrarán charlas sobre temas como el vínculo entre la Virgen de la O y la Casa del Inmaculado Corazón de María

También está programado un ciclo de actos en honor la Virgen de la O (de la Esperanza). Dará comienzo el 15 de diciembre en el centro pastor Sarmiento, de la iglesia de San Bartolomé, con la conferencia dedicada a los «Vínculos históricos de la Virgen de la O y la Casa del Inmaculado Corazón de María».

Del día 16 al 18 se sucederá el Tríduo de la Virgen de la O, y para el 17 está programada una celebración penitencial. Todo este ciclo religioso tendrá lugar en el antiguo templo de los jesuitas y concluirá con una misa solemne el día 18, una jornada en la que no se celebrarán oficios en otras parroquias durante la tarde.

Por otra parte, a partir del día 11 se establecen nuevos horarios de misas en las iglesias de San Bartolomé, San Francisco y el santuario de A Peregrina. Por su parte, en los epicentros del Año Jubilar los oficios serán a las 11 y 20 horas de lunes a viernes, los sábados a las 11 y a las 20,15 y los domingos a las 11, 12,30 y 20,15 horas en el caso de la basílica; y a las 10 y 18 horas durante toda la semana en la Casa del Inmaculado Corazón de María.