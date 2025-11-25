El PP se pronuncia ante la soledad no deseada
De la mano de Silvia Junco, concejala del Partido Popular de Pontevedra, la agrupación propone dotar a la ciudad del I Plan Estratégico contras la Soledad no Deseada en las Personas Mayores. Se justifican asegurando que «en diez años habrá el doble de personas jubiladas que menores de edad», por lo que proponen la adhesión al programa «Xantar na casa» de la Xunta, y la creación de una mesa municipal sobre el tema.
