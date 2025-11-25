Pontevedra vuelve a la calle porque "negar la violencia contra la mujer mata"

Son mucho más que cifras: son vidas truncadas, sueños rotos, familias hechas pedazos. La violencia de género, aquella que se ejerce sobre la mujer solo por el hecho de ser mujer, volvió a implicar este martes a la gran mayoría de la sociedad de la comarca de Pontevedra con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Actos convocados por los colectivos feministas y otras asociaciones, los centros educativos y las instituciones llenaron una completa agenda en la que se llamó a visibilizar todos los casos de violencia machista y frenar la terrible cifra de 38 mujeres asesinadas solamente este año en España a manos de sus parejas y exparejas (1.333 desde el 1 de enero de 2003, cuando se comenzaron a contabilizar).

Participantes en la manifestación de Pontevedra. | G. Santos

«Negar la violencia (de género) mata» fue el lema de la manifestación organizada con motivo del 25-N el Colectivo Feminista de Pontevedra en colaboración con Fulanas. Cientos de personas se unieron a la marcha que partió desde la Praza da Peregrina y recorrió buena parte de las calles de la ciudad reclamando una igualdad real y todo el esfuerzo posible desde las instituciones implicadas para evitar más muertes a causa de la violencia de género.

En el manifiesto que se leyó al concluir la manifestación se recordó que negar la violencia no la elimina, sino que mata. «Mata en silencio, mata en cifras, mata en titulares, mata en juzgados, mata en casas, mata en centros de salud, mata en fronteras, mata en guerras. Mata cuando se niega, cuando se relativiza, cuando se oculta, cuando se justifica».

Una de las nuevas placas instaladas en homenaje a las víctimas en Pontevedra. | G. Santos

En este sentido, se incidió en que hay violencia que se ve y otra que se oculta, «que se disfraza de humor, de costumbre, de norma...». «Hay violencia contra mujeres, contra personas trans, no binarias, migrantes, racializadas, con discapacidad, mayores, adolescentes...».

Se apeló a la resistencia, «desde los colectivos, asociaciones, barrio, amistades, la calle... porque sabemos que la memoria es la herramienta, que la rabia es motor, que la red es escudo».

La marcha de este martes no es más que continuidad de una lucha de décadas, porque «venimos de las que abrieron camino, de las que gritaron solas, de las que escribieron con miedo». Así alertaron del auge de la derecha, «que trae consigo negacionismo y retroceso».

La manifestación congregó a vecinos de la comarca de todas las edades, que reclamaron políticas públicas con perspectiva feminista.

Acto en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. / G. Santos

Reconocimiento público

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió un acto de homenaje a los equipos VioGén de la Guardia Civil y a las cuatro unidades de Familia e Muller (UFAM) de la Policía Nacional en la provincia.

La jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género, María José Rodríguez, fue la encargada de presentar el acto y leer el manifiesto estatal por el 25-N.

Por su parte, el subdelegado, Abel Losada, recordó que «no es un día de fiesta, sino un día de memoria para recordar a las víctimas» y de mostrar un compromiso «de lo mucho que queda por hacer». «La lucha contra la violencia machista es multifactorial y, por tanto, requiere del compromiso de toda la sociedad y de todas las Administraciones», por lo que agradeció «el apoyo de todas las personas que callan en los minutos de silencio y alzan la voz y el resto del tiempo».

Foto de familia tras el acto en la Diputación de Pontevedra. / G. Santos

«Recursos sólidos»

En la Diputación de Pontevedra, la presidenta en funciones, Luis Sánchez, llamó a combatir la violencia machista con «recursos sólidos, una justicia que proteja y personas que no miren a otro lado».

Asimismo, María Jesús Pires Juncal, responsable de violencia de género de la Unidad de Policía Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, leyó el manifiesto, en el que se pidió «no cerrar los ojos ante este horror».

El Concello de Pontevedra presentó las cuatro nuevas placas instaladas en la Plaza de la Audiencia en recuerdo de otras tantas víctimas de violencia de género. «Las mujeres tienen que saber que no están solas, que tienen a la mayor parte de la sociedad apoyando sus reivindicaciones», dijo el alcalde, Miguel Fernández Lores, que acudió acompañado por representantes de los tres partidos de la corporación.