Miguel Ríos dará un concierto gratuito en Pontevedra en agosto

Primera confirmación de los conciertos gratuitos de las Festas da Peregrina 2026 en Pontevedra. El legendario rockero Miguel Ríos actuará en la ciudad el próximo 14 de agosto en la Praza de España.

Fue el propio cantante quien lo anunció en la noche del lunes en una entrevista en el programa «La noche en 24 horas» de TVE, con el periodista pontevedrés Xabi Fortes. «Actuaré en tu pueblo», le dijo ante toda España, anunciando de este modo, de forma casual, en exclusiva este concierto en la Boa Vila.

El evento fue confirmado este martes por el propio Concello de Pontevedra a través de sus redes sociales: «O lendario Miguel Ríos achegará até Pontevedra a súa derradeira xira El último Vals». «A Boa Vila vivirá unha xornada inesquecíble o vindeiro 14 de agosto a través dun espectáculo aberto a todo o mundo», añade el gobierno local, en referencia a que todas las actuaciones de las Festas da Peregrina son de entrada libre y gratuita al tener lugar en la propia calle.

Asimismo, informó de que «el Concello traballa desde hai meses en configurar esa axenda de actividades que definen o verán pontevedrés e que, de seguro, será espectacular».

Este es el primer concierto confirmado para el próximo verano, una programación que se irá desgranando a medida que se acerque la fecha de las fiestas.