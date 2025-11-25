Maratón Solidario de Zumba a beneficio del comedor social

El Pabellón Universitario será escenario el próximo jueves, día 27, del Maratón Solidario de Zumba, una cita ya clásica que llega a su 21 edición y que recaudará alimentos que serán donados al comedor solidario de los franciscanos.

El Área de Benestar, Saúde e Deporte de la Universidad de Vigo y la Vicerreitoría del campus de Pontevedra impulsan esta cita abierta a toda la ciudadanía, a la que se le solicita que aporte un kilo de alimentos no perecederos a modo de inscripción.

El maratón se desarrollará entre las 19 y las 21 horas, los participantes podrán sumarse a la actividad el tiempo que consideren. Bruno Hermida será nueva el coordinador de un equipo de monitores que se encargarán de hacer bailar y moverse al ritmo de las diferentes coreografías, combinando los ejercicios aeróbicos con los movimientos de baile.

La cita también vuelve a contar con la colaboración de Gadis y Coca-Cola, que aportan bebidas, frutas y barritas energéticas para el avituallamiento en un maratón que en 2024 consiguió reunir cerca de 200 kilos de alimentos.