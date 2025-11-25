A sus 87 años, Lola Salvador presenta gran variedad de reconocimientos, entre los que destacan el Goya a Mejor Guión Adaptado, el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes e incluso existen unos premios en su honor.

Trabajó en muchos medios, como radio, prensa, teatro, cine o televisión.

Trabajé en todo lo que se movía para pagar las facturas. Todo lo que sean sitios donde puedas contar cosas e investigar cómo se desarrolla una historia me divierte, pero lo que de verdad me gusta es estar sola con un lápiz y un papel y leyendo. Desde que tenía seis años quería escribir y cambiar el mundo para que no me diera asco, que no hubiese gente que no tenía para comer o guerras. Luego te das cuenta de que tiene que haber mucha gente que quiera cambiar las cosas para que el mundo de verdad avance.

¿Cómo nace una historia?

Una historia nace cada mañana, al mediodía y todo el rato. Reaccionas ante lo que está pasando y todo eso lo quieres contar. Duermes, te despiertas y ya tienes 20 historias en la cabeza.

¿Cómo ha evolucionado el cine desde que comenzó?

No ha cambiado demasiado, simplemente ha perdido interés. Ahora hay muchas plataformas y mucho dinero metido por los bancos, poca industria que de verdad le interese la independencia de cómo se cuentan las historias para una sala grande. La gente se deja manejar por las pantallas pequeñas y a los niños se les idiotiza desde que son bebés. Ahora me parece que es un momento ciertamente peligroso. La gente quiere ser famosa lamiendo váteres, es todo una estupidez.

La guionista a su paso por la ciudad. / Gustavo Santos

¿Cuál es la diferencia principal entre hacer cine para una sala o para una plataforma?

Para plataformas es una cosa más tonta. Eso no quiere decir que de vez en cuando hagan algo que tenga interés, pero normalmente las plataformas son para idiotizar a la gente para que mire la pantalla y no se enteren de cómo le están robando los gobiernos.

¿De qué trabajo se siente más orgullosa?

No estoy orgullosa de ninguno. Estoy orgullosa de ser una persona decente y de defender lo que me parece justo. Estaría orgullosa si hubiese escrito El Quijote o algo que permaneciera en la historia.

Cuenta con muchos reconocimientos.

Hay mucha gentuza a la que le dan premios. Yo creo que es una cuestión de años trabajando en esto y se les acaba la gente a las que reconocer un trabajo, pero nada de eso es importante. Más bien me horroriza todo eso, a mí me gusta ser una persona más invisible, soy una clásica.