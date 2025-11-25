Los escolares descubren la biodiversidad urbana
REDACCIÓN
Pontevedra
El alumnado de cuatro centros educativos descubrirá esta semana la biodiversidad urbana a través de «Pasiños Verdes RedeVerde», un programa de rutas ambientales pensados para favorecer el conocimiento de la naturaleza próxima y fomentar la sensibilidad ecológica desde edades tempranas.
Participarán en estas salidas alumnos de los CEIP Álvarez Limeses, Parada Campañó, Froebel y Manuel Vidal Portela.
Cada jornada tendrá una duración aproximada de 2,5 horas, y las caminatas por espacios como las Maristas de Alba o el río Gafos están catalogadas como de dificultad baja.
