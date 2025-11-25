Los elfos anuncian la navidad en Poio

La magia de la Navidad en Poio llega esta año con los Elfos do Nadal, unos personajes que recorrerán las distintas parroquias del municipio para sorprender a vecinos y visitantes e invitarlos a sumarse al espíritu festivo de estas fechas. Así lo explicó ayer el alcalde, Ángel Moldes, acompañado de representantes de las asociaciones, entidades y colectivos que participan en la programación. Estos elfos «se convertirán en un de los principales reclamos de esta temporada, garantizando experiencias únicas en las siete Aldeas de Nadal distribuidas por todas las parroquias y lugares del municipio», dijo el regidor. «En Poio el protagonista navideño no es el número de luces, es la participación y un contenido de calidad», añadió.

La programación arranca el sábado, 29 de noviembre, con la tradicional fiesta de inauguración en la Praza do Mosteiro (19.00 horas), que incluirá música, animación y la cuenta atrás para el encendido oficial de las luces. Será protagonizado por usuarios de la Asociación Down Pontevedra-Xuntos, en un reconocimiento a la labor de esta entidad en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias,.

Con el encendido navideño se abrirán también las siete Aldeas de Nadal (Campelo, Praza da Chousa en Combarro, Lourido, San Martiño, Porto de Raxó, Muíños de Samieira y Atrio de San Salvador), espacios que, según Moldes, «en solo dos años se consolidaron como puntos de encuentro, convivencia y ocio para las familias».

Los elfos do Nadal de Poio serán el hilo conductor para que cada Aldea sea un lugar mágico con mucha animación, música y bailes especiales de la mano de Javi Solla y Tere que se completarán con actividades de animación en la calle en las que están implicados diferentes colectivos para organizar sesiones de teatro, batucadas, talleres, cuentos, villancicos, música o incluso un anticipo de las campanadas de fin de año. Moldes destacó que esta programación «impulsa el comercio y la hostelería local y promueve el turismo de proximidad».

En A Seca se instalará de nuevo la carpa Poio Máxico, que será también escenario de talleres, zona de juegos y de actuaciones a partir de 19 de diciembre : el espectáculo internacional Pica Pica (4 enero), Os Tres Porquiños (20 diciembre), Gramola Gominola (19 diciembre), sesiones de magia con Iago Saavedra, Óscar Fernández (21 diciembre) o el Mago Paco (25 diciembre), A Pirata Lola (3 enero) o la Aldea Musical do Nadal con Nelson Quinteiro (26 diciembre). La apuesta incluye una programación itinerante y pensada para todos los públicos, con espectáculos gratuitos.

Además, se incluye la tradicional papanoelada motera por las carreteras del municipio (21 diciembre), la carrera San Silvestre (31 diciembre), la visita de Papá Noel a las parroquias y, con respeto a los Reyes Magos, este año repiten también experiencia y harán doble parada en el municipio: el día 5 para visitar todas las parroquias y el 6 para presidir una cabalgata participativa, con la colaboración de las anpas y de las comparsas, que finalizará con una gran fiesta de animación infantil en el entorno de la Carpa Poio Máxico.