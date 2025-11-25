Las «dragonas» gallegas se dan cita en el río Lérez

Setenta palistas de distintas localidades gallegas se darán cita el próximo día 29 en el río Lérez para participar en el primer encuentro amistoso dragones BCS y ACS, que se completará con una regata de exhibición kayak.

El festival de palistas tendrá lugar entre los puentes de Santiago y O Burgo y será una celebración de la resiliencia frente a la enfermedad. Participarán integrantes de todos los equipos gallegos de esta especialidad, tres de A Coruña, uno de Lugo y las dragonas pontevedresas Libélulas, que organizan el encuentro en colaboración con el Club Naval.

«Nuestro objetivo», señala la organización, «es continuar dando visibilidad al hecho de que nuestro deporte, el dragon boat (barco dragón) es una gran ayuda para las personas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama y en general de todo tipo de tumores».

Y es que las Libélulas arrancaron como un barco BCS, para supervivientes de cáncer de mama, posteriormente se amplió a ACS, para quienes han superado cualquier tipo de cáncer o lo padecen.

El dragon boat cuenta con una categoría exclusiva en competición oficial para las personas supervivientes, que encuentran en esta actividad rehabilitación física tras el tratamiento mediante programas que les ayudan a recuperar la fuerza física mediante el paleo en equipo, apoyo psicológico mediante el deporte en equipo que refuerza la camaradería y el bienestar emocional y hasta la simbología del dragón, representando la fuerza y la unión de los que luchan juntos.

Programa de la celebración

El encuentro de dragones dará comienzo a las 11.00 horas con la recepción de los equipos y la reunión de capitanes.

Una hora más tarde darán comienzo las competiciones BCS, ACS y la regata.

Las actividades continuarán a las 14.00 horas con una ofrenda floral en memoria de las víctimas del cáncer, a la que seguirá la entrega de medallas y trofeos.

Finalmente, el encuentro concluirá con una comida de confraternidad de los equipos.