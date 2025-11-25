Debate sobre los sesgos en la ciencia y en la IA
El centro social de Gorgullón acogerá este sábado a partir de las 10.30 horas una jornada de investigación y diversidad bajo el nombre de «Pontevedra multicultural: ciencia pola igualdade» que tratará temas como los sesgos de género, identidad racial o origen en la ciencia y en la inteligencia artificial.
