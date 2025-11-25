25-N en la comarca de Pontevedra
Concienciación contra la violencia machista en concellos, centros educativos, asociaciones...
Los centros educativos de la comarca fueron especialmente activos este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, participando en actos organizados por ellos mismos o en los de asociaciones como Asampo, que abrió su Muro Violeta, instalado en la Casa Azul, a la visita de tres institutos de Pontevedra: Sánchez Cantón, Valle-Inclán y Sarmiento.
Fran Pérez-Mirás Miguéns, presidente del colectivo, les informó de que esta instalación está formada por cientos de azulejos y de que en cada uno figura el nombre, la edad, fecha y lugar donde cada mujer fue asesinada desde el año 2000 al 2025. Durante la visita, alumnas leyeron un poema escrito por una de las profesoras, también poeta.
Asimismo, en el barrio de Monte Porreiro, alumnado del CEP Marcos da Portela, EEI Fina Casalderrey y el Colegio José Hernández (de Argentina) junto con la asociación COGAMI realizaron un acto que concluyó con la lectura de un manifiesto y una marcha contra la violencia machista.
Los principales concellos de la comarca de Pontevedra convocaron a la ciudadanía a participar en concentraciones y eventos en los que se denunció la violencia de género. Poio, Marín, Sanxenxo, Caldas, Vilaboa, A Lama, Cerdedo-Cotobade... han organizado diferentes acciones con motivo del 25-N.
