El CHOP espera el repunte de la gripe en la primera quincena de diciembre

Las previsiones sobre la afectación del virus de la gripe en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés apuntan, en base a la situación actual, a que el repunte de esta enfermedad se producirá durante la primera quincena del mes de diciembre, adelantándose al período habitual. Por ello, se insta a la ciudadanía que forma parte de los grupos de riesgo a que se vacune, tanto de este virus como del coronavirus.

En el marco de esta campaña de vacunación se realizará una citación extraordinaria de la población con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años en los centros hospitalarios para el próximo fin de semana: 29 y 30 de noviembre. En el caso del Hospital Provincial de Pontevedra será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas tanto el sábado como el domingo, mientras que en el Hospital do Salnés, en ese mismo horario pero solo el sábado.

De este modo, se quiere facilitar una asistencia, que a día de hoy no se está produciendo, a los puntos de vacunación.

«Se van a habilitar todos los centros hospitalarios con el fin de conseguir la mayor cobertura posible de la población», explica a FARO Luis Fransi, médico de familia en el centro de salud de Lérez.

«El objetivo es llegar al 75% de cobertura en este grupo de personas, de los 60 a los 69 años, que es el que menos se está vacunando», añade Evaristo Cuerdo, coordinador de enfermería.

Según los últimos datos oficiales del Sergas referidos a Pontevedra y O Salnés, la horquilla de edad con mayor porcentaje de vacunación es la de personas de 80 años o más, con un 75,6% de vacunados. Le sigue la de aquellos que tienen entre 70 y 79 años, con un 63%. Sin embargo, en los de 60 a 69 años la cobertura actualmente es solamente del 20%.

No es el único grupo que presenta porcentajes bajos de vacunación. También el de las embarazadas, que actualmente en el área sanitaria es de poco más del 29%. «Las matronas lo intentan, pero las mujeres no quieren. Se les propone tanto vacunarse de la gripe como del covid, pero es complejo», se lamentan Fransi y Cuerdo.

Ha mejorado, eso sí, el de personal sanitario vacunado, que ya supera el 52% de los trabajadores del área.

En general, los grupos de riesgo se avienen más a vacunarse más de la gripe, mientras que el suero del coronavirus no tienen tanto tirón. «Uno de cada tres dicen gripe sí y covid no», se lamenta Evaristo Cuerdo.

«Yo siempre les recomiendo que se pongan las dos y les pregunto si han tenido efectos secundarios. El problema es que el covid supuso una sobrecarga de vacunas y la gente se quedó saturada», reconoce Luis Fransi.

Desarrollo de anticuerpos

Es importante que la vacunación de los grupos de riesgo (personas mayores, inmunodeprimidas, personal sanitario, convivientes con personas de grupos de alto riesgo...) se produzca cuanto antes en previsión de ese repunte de la gripe para la primera quincena de diciembre, ya que para generar anticuerpos se necesitan entre dos y tres semanas.

En este sentido, los profesionales abogan por que se pueda administrar las vacunas en las consultas de enfermería y no en sala, como se está realizando ahora. «Tú tienes a tus pacientes de mano y los convences mejor que si les toca otra enfermera o enfermero», considera Evaristo Cuerdo.

«Animamos a la gente a vacunarse porque la gripe va a adelantarse. Pueden influir factores de todo tipo, hasta la climatología», resume Luis Fransi.