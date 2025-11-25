El campus informa de la gestión de residuos
Sogama instala un punto informativo en el Campus Universitario de Pontevedra para asesorar a los estudiantes en la gestión sostenible de los residuos. El proyecto, enmarcado en la Semana Europea de Prevención de Residuos, situará el puesto durante el día de hoy delante de la Escola de Forestais, en horario ininterrumpido de 11.00 a 18.00 horas.
