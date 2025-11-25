Caldas enciende el viernes sus luces festivas

Caldas será el primer municipio de la comarca en encender su alumbrado festivo. Será el viernes, según anunció ayer el teniente de alcalde Manuel Fariña, La celebración será en la Prazuela en lugar de en las Palmeiras, y contará con música, chocolate, roscón y varias sorpresas.

Como ya es habitual, habrá una cuenta atrás y un pulsador que activará el propio concejal, y que permitirá encender de vez los más de 500.000 ledes repartidos en más de 1.000 metros cuadrados de iluminación por toda la villa. En el entorno de la plaza se podrá disfrutar del conocido paraguas de luces, que este año tendrá más guirnaldas escintilantes que nunca (32), además de un sobre luminoso, junto al techo de luminarias de la Rúa Real.

La fiesta comenzará a las 19.00 horas con la animación musical de la ‘Mekánica Rolling Band, la ‘electrocharanga’ fe Negreira, con una actuación que irá acompañada de sorpresas. A las 20.00 horas será el momento ‘estrella’, cuando se pulse oficialmente el botón del prendido de las luces. Entonces en toda la villa se iluminarán los 67 arcos y los diferentes elementos decorativos elegidos para calles y plazas.

Las luces estarán encendidas hasta el próximo 6 de enero, después del día de Reyes, con horario de seis de la tarde a dos de la madrugada, ampliándose en las fechas señaladas de Nochebuena y Fin de Año. La esta decoración municipal se sumará también la creada por las vecinas en sus calles y barrios.