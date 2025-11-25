BNG y PSOE de Sanxenxo, contra la «política del hormigón» del Concello

El pleno de Sanxenxo dio ayer luz verde al presupuesto para 2026 de 69,8 millones de euros entre la Entidad Local, el Organismo Autónomo de Terra y las tres empresas municipales, Nauta, Ínsula y Turismo de Sanxenxo. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y los votos en contra del PSOE. Ambos grupos de la oposición cuestionaron, entre otras cosas, la «política del hormigón» del Concello.

El BNG calificó estas cuentas de «precarizantes y privatizantes y lo único que hace es consolidar la deriva de años anteriores». Los nacionalistas incidieron en las « carencias flagrantes que presentan las cuentas del gobierno local del PP, que se basan en mucho humo, promesas de infraestructuras y más política de hormigón, sin tener en cuenta muchas de las necesidades de los vecinos». Insiste en la «falta de interés por el rural de Sanxenxo» porque la inversión para actuaciones en estas zonas «no llega ni al 5% del presupuesto, con demandas históricas que siguen sin llevarse a cabo. Ahora, el PP quiere aprobar unos presupuestos que solo prometen infraestructuras, pero no servicios, y sin tener en cuenta, además, los costes económicos y recursos humanos que precisan esas infraestructuras una vez estén en marcha», afirma el BNG, que recuerda el «abandono de instalaciones, como es el caso del Centro de Interpretación de A Telleira».

Entre los proyectos que «siguen sin tener respuesta, figuran actuaciones prometidas hace muchos años, como el enlace entre el polígono de Nantes y Vilalonga o la dotación de un servicio de transporte para facilitar los desplazamientos a la gente mayor del rural hasta los núcleos».

El PSOE, por su parte, dice que «elevar el presupuesto municipal hasta 69,8 millones de euros en 2026, casi 29 millones más que este año, es una oportunidad perdida para cambiar el rumbo del Concello y poner en el centro las necesidades reales de los y vecinos, especialmente de las parroquias».

Desglosa la propuesta municipal en «23,9 millones que quedan en la administración local, mientras 26,8 millones van para la empresa municipal Nauta, 7,2 millones para Ínsula y 1,8 millones para Turismo de Sanxenxo. Esto significa que más de la mitad del presupuesto total pasa a gestionarse a través de sociedades públicas, sin control político efectivo y con escasa transparencia». A su juicio, «se refuerza el modelo del hormigón y las empresas municipales»

El PSOE considera «injustificable que el gobierno local anuncie una partida de 3,5 millones de euros para comprar nuevo suelo urbanizable para vivienda pública «cuando el propio Concello dispone de terrenos municipales aptos para ese fin que aún no están plenamente movilizados».

Por su parte, la concejala de Hacienda, Paula Martínez, encargada de defender la propuesta del PP, recordó que se trata del décimo presupuesto aprobado desde 2017 e incidió en que es «la mayor garantía de estabilidad» para un concello o cualquier otra administración.

Apuntó a dos líneas estratégicas de actuación. Por un lado, «las inversiones que se destinan a mejoras en las siete parroquias del rural que se traducen en una partida de dos millones de euros y, por otro lado, el impulso de la actividad económica y el acceso a la vivienda aprovechando el potencial de las empresas municipales de Nauta e Ínsula».

Al respecto, Martínez recalcó que las actuaciones que se impulsarán desde ambas empresas municipales «se van a poner en marcha en 2026, pero su ejecución completa, dada la envergadura y complejidad de algunas, se prolongará durante 2027 e incluso, en algún caso, hasta 2028». La edil de Hacienda recordó que el gobierno «quiere repetir la estrategia de gestión que resultó ser un éxito. Fue el caso en 2002 con la compra de la concesión del puerto deportivo y las obras de sus instalaciones náuticas, pesqueras, el parking y la Praza do Mar que necesitaron la inversión de 15 millones que se financiaron con la venta de locales comerciales, plazas de aparcamiento y amarres. Por tanto, sin coger un euro de los vecinos. Ahora, la ampliación de la concesión de Nauta hasta el año 2047, nos va a permitir repetir la estrategia que tan buen resultado dio», indicó.

Dos de los tres ediles del BNG dejan la corporación

Durante el pleno se hicieron efectivas las dos renuncias de los concejales del BNG, Francisco Leiro y Tamara Castro. Ambos dejan sus actas por motivos personales y familiares. «Fue un honor formar parte de esta Corporación», aseguraron, al tiempo que agradecieron el apoyo brindado por los vecinos en las últimas elecciones, así como la atención de todo el personal municipal y del resto de las fuerzas políticas. El actual responsable local, Adrián González, y Estrella Martínez serán sus sustitutos.La sesión aprobó, por otra parte, una moción sobre el 25N, presentada por el gobierno local y defendida por la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, en la que se insta al Concello a «seguir trabajando en la línea de prevención, atención y detección de cualquier tipo de violencia contra la mujer», además, de solicitar al gobierno de España «el fortalecimiento del programa Viogén 2, que asuma la responsabilidad de los fallos de las pulseras antimaltrato y realice una auditoría, así como que se ponga en marcha las medidas del Pacto de Estado», entre otras cuestiones. Y a la Xunta, se le insta a crear un protocolo de actuación ante un caso de maltrato, fomentar los recursos directos, asesoría jurídica y asistencia psicológica.

El gobierno local explica que «el objetivo es generar ingresos para financiar las actuaciones»

El Concello pretende que Ínsula acometa la urbanización del PEI 17 y la compra de suelos urbanizables, «actuaciones que se autofinanciarán». Según sus datos, la urbanización del PEI 17 junto a la iglesia de Sanxenxo está valorada en 1,5 millones de euros y la compra de nuevo suelo urbanizable en 3,5 millones más. «El objetivo es promover vivienda pública y generar los ingresos que permitan financiar estas actuaciones como en Nauta. Por tanto, una vez más, sin tener que coger un euro de los vecinos», aseguró Martínez.Por otro lado, la concejala de Hacienda desgranó la «mejora de servicios de carácter social en las cuentas del próximo año. La apuesta de este gobierno por el gasto en servicios sociales ha sido constante desde 2017. Prueba de ello es que el próximo año gastaremos 225 euros por vecino, cifra que la Asociación Española de los directores de Servicios Sociales califica de excelente cuando se superan los 200 euros por vecino», indicó. También hizo referencia a la reforma del multiusos de Portonovo o el mercado de Sanxenxo.