Augas de Galicia afronta las obras del tanque de tormentas de Campelo

En el verano de 2027, si no hay sorpresas, Augas de Galicia tendrá en servicio una nueva fase para el saneamiento de la ría, la que se desarrollará en la zona de Campelo y A Seca, cuya adjudicación, decidida en agosto, se confirmó ayer a Civis Global para ejecutar un depósito de retención (o tanque de tormentas) por 2.289.000 euros, que incluye también un nuevo bombeo en Campelo.

Se trata del desarrollo de un convenio firmado en octubre pasado entre la Xunta y el Concello de Poio, por importe de 4,03 millones de euros «para optimizar la red de saneamiento municipal y contribuir, de este modo, a incrementar la calidad de las aguas de la ría de Pontevedra, reduciendo los alivios procedentes de este municipio», según se detalla en el citado acuerdo. La obra central consistirá en la ejecución de un depósito de retención de agua previo al bombeo de A Seca, que la Xunta califica del «clave para optimizar todo el sistema, ya que su función es almacenar las primeras aguas de lluvia, que son las que arrastran toda la suciedad acumulada en las calles y en el asfalto, y evitar así que se alivien directamente».