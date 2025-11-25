Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea de comuneros de Verducido el día 30

La Comunidad de montes de Verducido convoca asamblea ordinaria de comuneros para este domingo con pases a las 8.00 y 10.00 horas. En esta tratarán temas relacionadas con obras en el Monte da Abioca y el Bordel, entre otros trabajos. También se evaluarán las subvenciones solicitadas contra los incendios y para tratamientos silvícolas.

TEMAS

