Asamblea de comuneros de Verducido el día 30
La Comunidad de montes de Verducido convoca asamblea ordinaria de comuneros para este domingo con pases a las 8.00 y 10.00 horas. En esta tratarán temas relacionadas con obras en el Monte da Abioca y el Bordel, entre otros trabajos. También se evaluarán las subvenciones solicitadas contra los incendios y para tratamientos silvícolas.
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- Activado el plan de riesgo de inundaciones por las lluvias en el río Gallo, en Cuntis
- El monasterio más divertido
- Dueños de viviendas turísticas defienden su legalidad frente a las quejas de proliferación
- Denuncian insultos racistas a una jugadora rival del Marín Futsal