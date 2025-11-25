Asamblea de comuneros de Verducido el día 30

La Comunidad de montes de Verducido convoca asamblea ordinaria de comuneros para este domingo con pases a las 8.00 y 10.00 horas. En esta tratarán temas relacionadas con obras en el Monte da Abioca y el Bordel, entre otros trabajos. También se evaluarán las subvenciones solicitadas contra los incendios y para tratamientos silvícolas.