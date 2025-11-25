Álvarez de Toledo visita Pontevedra el viernes
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, visita la Sala Zennet este viernes a las 19.30 horas. Participará en un coloquio en el que se tratarán temas como «el ataque frontal de Pedro Sánchez a la Constitución» o otras actuaciones que «ponen en riesgo el Estado de Derecho», adelantan los populares sobre el acto.
