Más de 2,4 millones para carreteras en la comarca

El gobierno autonómico da dado luz verde a la licitación de obras en algunas carreteras de la provincia a su paso por Pontevedra, Caldas, Cambados, O Grove, Ribadumia, Valga, Vilagarcía de Arousa y Pontecesures por más de 2,1 millones de euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Se trata de las carreteras PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-305, PO-316 y PO-223.

En concreto, se incluye la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con actuaciones que incorporan la restauración o la mejora das características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad según la tipología y necesidades de cada una de ellas. Se llevarán a cabo actuaciones complementarias para la correcta ejecución de los trabajos.