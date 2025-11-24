Sentada de alumnos de Actividade Física del campus para que se regule la profesión

Estudiantes del grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte participaron este lunes en una sentada dirigida a reivindicar «la necesidad urgente de una ley estatal de ordenación de los profesionales del deporte». La protesta desarrollada en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, se insertaba en una convocatoria promovida por la Asamblea Nacional de estudiantes de esta titulación (Anecafyde), que invitaba al alumnado de las más de 60 universidades en las que se imparte en España a secundar una protesta centrada en la «necesidad urgente» de una legislación estatal «que reconozca, ordene y proteja el trabajo de los profesionales» de la actividad física.

Así lo recogía el manifiesto al que dieron lectura en este acto representantes de la Delegación de Estudiantes de esta facultad, que entre el 12 y el 16 de noviembre acogía la XXX asamblea general de la Anecafyde, que aprobó la convocatoria de estas protestas en las más de 60 universidades en las que se imparte esta titulación, ante la falta de avances respeto del anteproyecto de ley para su regulación profesional. El objetivo de estas movilizaciones, señalaron desde la Anecafyde, era dar visibilidad a esta «falta de reconocimiento profesional», así como mostrar la «preocupación del colectivo estudiantil» respeto de una situación que «afecta de manera directa al futuro laboral» de los titulados.

«Somos un colectivo que se forma durante años para diseñar, dirigir y evaluar actividad física y ejercicio físico con rigor científico, seguridad y responsabilidad social», recogía un manifiesto que ponía el foco en las consecuencias de esta ausencia de una regulación profesional en el ámbito estatal. Esta, denunciaron los promotores de esta protesta, «pone en riesgo la calidad y seguridad de los servicios físicodeportivos», al tiempo que contribuye al «instrusismo, precariedad y desprestigio» y supone también una «desigualdad territorial», al existir normativas en algunas comunidades autónomas. Del mismo modo, recoge este manifiesto, la falta de esta ordenación profesional supone también una «amenaza a la formación universitaria» en este campo, al permitir que tanto graduados como técnicos superiores pudieran «ejercer las mismas profesiones, a pesar de tener niveles formativos y competencias claramente distintas».

De ahí que la protesta que se celebró en las puertas del centro, completada por una sentada en su interior, tuviera como objetivo reclamar una ley «que reconozca, ordene y proteja el trabajo de las y de los profesionales de las Ciencias da Actividade Física e do Deporte, en coordinación y complementariedad con el resto de profesiones implicadas, al servicio de una sociedad más activa, más saludable y más justa».