La Deputación de Pontevedra lleva la campaña 'Cando volves?' hasta la Gran Vía de Madrid

El diputado de Turismo Rías Baixas, Jesús Vázquez Almuíña, presentó este lunes en el Teatro Capitol de Madrid la campaña 'Cando volves?' de la Deputación de Pontevedra en un acto en el que también participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Esta campaña busca la desestacionalización y la descentralización del turismo en las Rías Baixas.

Desde este lunes y durante toda la semana, el anuncio se proyectará en la Gran Vía de Madrid cerca de 2.000 veces para atraer a los viandantes de uno de los principales emisores de turistas para la zona. Según la Deputación, la elección de este momento para emitir el anuncio coincide con «un momento del año en el que el interés general por realizar viajes o escapadas cortas comienza a incrementarse».

Vázquez Almuíña explicó que con esta iniciativa buscan «alcanzar una gran notoriedad, y para eso no podíamos haber escogido otro lugar que no fuera este enclave emblemático de la ciudad como es la Gran Vía, una de las arterias principales, más transitadas y más reconocidas de la capital del país».

El anuncio de la campaña se emitirá cerca de 2.000 veces entre las 7 de la mañana y la 1 de la madrugada, con especial intensidad en la jornada de este lunes, y la Deputación lanza una estimación de más de un millón de impactos potenciales.

«Nuestro objetivo es conectar con los espectadores y reforzar la asociación de las Rías Baixas como un destino para las personas interesadas en propuestas culturales, gastronómicas y de ocio, unos segmentos que están alineados con la identidad y la oferta turística de nuestro destino», señaló Almuíña. Además de aumentar la visibilidad del destino, el deputado también apuntó: «Queremos inspirar a las personas a realizar escapadas fuera de la temporada alta poniendo en valor a riqueza paisajística, enogastronómica y cultural de la provincia de Pontevedra».

La campaña 'Cando volves?' está centrada en el interior de la provincia de Pontevedra como «un gran desconocido para el gran público». El spot se rodó en 40 localizaciones de 23 concellos del interior pontevedrés para «presentar un viaje colectivo de hospitalidad, de afecto, de sostenibilidad y equilibrio territorial» identificándolos cómo algunos de los principales atributos de la provincia.