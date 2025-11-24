La obra de Cambre en el Palacete das Mendoza
El Palacete das Mendoza acogerá la exposición «Identidade e territorio», de Carlos Cambre hasta el próximo 14 de diciembre. La muestra, protagonizada por fotografías del artista vilagarciano, se estrenará este viernes. El horario para visitarla será de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes, los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 y los domingos de 10.00 a 14.00.
- Las biotoxinas cierran toda la ría de Pontevedra al marisqueo a las puertas de Navidad: «Lo estamos pasando mal»
- Medio Rural detecta en Sanxenxo una gaviota con gripe aviar
- Un accidente en Mollavao colapsa la PO-10 en Pontevedra
- El monasterio más divertido
- Crea tu corona: el plan que triunfa en Pontevedra
- Ence inicia la negociación del despido colectivo en Pontevedra
- El Concello de Pontevedra reserva 3,3 millones para un gran parque en José Malvar de 11.000 m2
- La Diputación de Pontevedra cierra en Buenos Aires la cesión del cuadro más simbólico de Castelao