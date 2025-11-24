¿Dónde están los nuevos contenedores de aceite usado?
El Concello ha instalado ocho nuevos colectores de estos residuos
H.D.
El Concello de Pontevedra impulsa el nuevo modelo de gestión de residuos con el arranque de la instalación de los ocho primeros contenedores de recogida de aceite doméstico usado en el ámbito urbano.
Esta implantación forma parte de la renovación integral de los servicios de gestión de residuos y prevé la colocación de un total de 32 unidades entre el núcleo urbano y las parroquias.
Los ocho primeros colectores que se instalaron fueron definidos para las islas de contenedores en localizaciones estratégicas de la ciudad: A Parda (Virxinia Pereira Renda, 8), Eduardo Pondal (próxima a Uxío Novoneira), O Gorgullón (plaza de Ponte Boleira), Campolongo (María Victoria Moreno, 7), Lérez (Médico Ballina, 15), Joaquín Costa (intersección con José Casal), Monte porreiro (Alemaña, 32), avenida de Vigo, 55.
Estos nuevos puntos de recogida complementan a los dos contenedores que ya fueron instalados previamente en el Mercado de Abastos, junto a los colocados en las parroquias del rural.
